اليوم السابع
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مدير "تعليم الجيزة" يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

السبت، 06 أغسطس 2022 08:38 م
مدير "تعليم الجيزة" يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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هنأ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية، طلبة وطالبات الثانوية العامة والحاصلين على مراكز جمهورى بمحافظة الجيزة، حيث حصل تعليم الجيزة على أربعة مراكز جمهورى لنتيجة الثانوى العامة. 

 

أوائل الشعبة العلمى رياضة:- 

المركز الثانى للطالبة مريم حسن عبد المنعم عويس بمجموع 406 درجات بمدرسة الأورمان ع ث بنات.

 

المركز الرابع للطالبة ندى محمود عبد المولى عبد الحميد بمجموع 404 درجات بمدرسة فضل الحديثة ث خ بنات.

 

أوائل الشعبة الأدبية:-

المركز الرابع للطالب مهند محمد شعبان محمود بمجموع 382 درجة بمدرسة الأورمان الرسمية لغات بنين.

 

والمركز السادس للطالبة لبنه أحمد فؤاد محمد محسن بمجموع 380 درجة بمدرسة فضل الحديثة ث خ بنات.

 

كما هنأ وكيل الوزارة، ووكيل المديرية بخالص التهانى والأمنيات القلبية لجميع الطلبة والطالبات متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.


تعليم الجيزة

الجيزة

الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة



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