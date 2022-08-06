مدير "بيطرى الأقصر": نتابع تطوير ورفع كفاءة المجازر المختلفة بالمحافظة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه يجرى العمل على متابعة رفع كفاءة المجازر المختلفة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المجازر وعلى لجان التحصينات للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، فى تصريحات له، أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الذبح بالمجازر وتطويرها، وذلك بمتابعة كل من الدكتورة وسام المرشدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبمشاركة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة إسنا البيطرية، ومشاركة الدكتورة سمية بدر رئيس قسم المجازر بإدارة إسنا البيطرية، وبمشاركة الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية.

وقامت اللجنة بالمرور على مجزر إسنا العمومى لمتابعة أعمال الذبح، وكذلك لإعداد تقرير عن رفع كفاءة المجازر، ثم قام الدكتور فتحى سلمى ترافقه اللجنة بالمرور ومعاينة مجزر وادى النسيم الالى للدواجن عقب فترة التوقف للصيانة ورفع كفاءة المجزر، وتم التأكد من جاهزية المجزر للعمل وكذلك التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وتم توعية الجميع بأن يتم عمل المجزر تحت إشراف بيطري كامل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وحرصاً على سلامة الغذاء من أصل حيوانى، وعقب ذلك توجهت اللجنة برئاسة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر بمتابعة وتفقد لجان التحصينات للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للاطمئنان على سير العمل.



أعمال تطوير ورفع كفاءة مجازر الأقصر



بيطرى الأقصر تواصل مهمتها فى متابعة تطوير ورفع كفاءة المجازر



جانب من متابعة تطوير المجازر بالأقصر



جولات لمتابعة العمل فى مجازر الأقصر



متابعة العمل فى ذبح اللحوم فى المجازر المختلفة