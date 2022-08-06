محافظ كفر الشيخ: إنشاء كوبريين علويين جديدين لربط غرب العاصمة بشرقها

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تعمل لصالح المواطن فى كافة القطاعات الخدمية، ومن بين تلك القطاعات النقل، فتم التعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان والجهاز المركزى للتعمير، فسيتم إقامة كوبريين جديدين، الأول وله اتجاهين على غرار الكبارى بالقاهرة، لربط شرق بغرب العاصمة بمنطقة مزلقان سخا للقادمين من قرى كفر الشيخ وقلين ومتجهين لسخا، ومسار العائلة المقدسة وجامعة كفر الشيخ، ويخدم الكوبرى المنطقة المجاورة للجامعة وما سيتم بناءه من منطقة لوجستية متنوعة الخدمات، وتضم مول كبير على غرار مول طنطا، إضافة للمنطقة السكنية الجارى إنشاؤها بجوار الجامعة، إضافة لمركز التنمية الشبابية والذى يضم ملاعب متنوعة وحمام سباحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدورى الذى يعقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واسلام طه، معاون، محافظ كفر الشيخ للاستثمار، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، وأعضاء برلمان الشباب.

وأضاف نور الدين، كما سيتم إقامة كوبرى أخر بمحور سعد زغلول لربط شرق بغرب العاصمة، لتنتهى تماما مشكلة الزحام والتكدس بالعاصمة، ولخدمة قاطنى الإسكان الجارى إنشاؤه بمنطقة غرب.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما يشهد قطاع الصحة تطوراً كبيرا، سواء للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة أو للأمانة العامة للمراكز التخصصية، فقد تم الانتهاء من الإنشاءات وخدمات لوجستية بمركز الأورام وجارى توريد الأجهزة الطبية والتى وصلت نسبة توريدها ل 35%، ليتم افتتاحه قريباً، بالإضافة لتخصيص مركز الكلى ليكون ملحقا بمستشفى كفر الشيخ العام، إضافة للمدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ، سواء المستشفى الجامعى، ومستشفى الطوارئ الجارى العمل بها، بالإضافة للمستشفيات الجديدة التى شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، مما يجعل المحافظة مستعدة للمرحلة الثانية من التأمين الطبى الشامل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أما قطاع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لدينا 4 مراكز ضمن المرحلة الثانية من برنامج فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حياة كريمة، سيتم إقامة كافة الخدمات من ببنية تحتية ومشروعات خدمية سواء بالمدن أو القرى على غرار ما يجرى بقرى مركز مطوبس، وتشمل مدن وقرى " كفر الشيخ، الحامول، سيدى سالم، دسوق"، لتنتهى مشاكل الريف المصرى بالمحافظة فى نصف مراكز المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، نعمل بكل جدية فى اعتماد المخططات التفصيلية والتحديثات، بالاتفاق مع هيئة التخطيط العمرانى، فتم الإعلان عن تحديثات ب 18 قرية، وجارى العمل لاعتماد بقية القرى، ولن تكون هناك قرية أو تابع أو عزبة موجودة بالمحافظة إلا سيتم سيكون لها تحديثات لها، ويكون لها حيز عمرانى، وسيتم الإعلان عنها.

وقال محافظ كفر الشيخ، تلبية لمطالب أولياء الأمور صدر قرار بالنزول بتنسيق الثانوى العام من 242 درجة ل 235 درجة، وفى حالة وجود أماكن بالمدارس بالمناطق النائية فقط، سيتم قبول عدد من الطلاب بتلك الأماكن فقط.

وأكد محافظ كفر الشيخ، سيتم الإعلان عن القبول بمدارس التمريض سواء نظام الـ3 سنوات أو نظام ال5 سنوات بمراكز المحافظة والاحتياجات، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة وفق مسارين الأول سد العجز بالمستشفيات والوحدات الصحية، إضافة لتقليل اغتراب الممرضات، حفاظا على أسرهن، لتنتهى تلك المعاناة خلال 3 سنوات.