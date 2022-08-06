محافظ قنا يتفقد نقطتى إسعاف دشنا والسمطا بحرى ضمن مشروعات حياة كريمة

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نقطتىّ إسعاف دشنا والسمطا بحرى ضمن المشروعات اللتان تم تنفيذهما فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، والعميد احمد عزام المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، والمهندس مجدى أيوب، مدير هندسة رى قنا غرب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والمقدم أحمد عمارة، المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز دشنا.

أوضح المحافظ، أن كلا نقطتىّ الإسعاف مقامة على مساحة 260 م تقريبا لكل منهما ، وتم الإنتهاء من إنشائهما وتشطيبهما بالكامل بنسبة 100٪، وتضم كل نقطة اسعاف منهما، جراج يستوعب سيارتىّ إسعاف، ومبنى إدارى يضم غرفة IT ، وصيدلية، وإستراحة أطباء، لافتا إلى أنهما يخدمان طريق مصر - أسوان الزراعى، و أهالى قرية السمطا للتعامل الفوري والسريع مع أى حدث طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لإستكمال العلاج موجها مسئولى فرع هيئة الإسعاف بسرعة استلام المبنى وبدء التشغيل التجريبى به.

وأضاف الداودى، أنه يجرى إنشاء وتطوير 23 نقطة إسعاف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، منها 15 نقطة إسعاف إنشاء جديد، و 8 نقاط إسعاف تطوير شامل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20 نقطة إسعاف حتى الآن وجارى تسليمهم لفرع هيئة الإسعاف بقنا، مؤكداً أن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم فى رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، مؤكدا أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز لأن وجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عالى من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لاستكمال العلاج.







