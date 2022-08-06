محافظ سوهاج يهنئ أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة

هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، وذلك عبر الاتصال الهاتفي بالطلاب وأولياء أمورهم.
كما هنأ المحافظ، الطالب كيرلس خالد برتله شنودة، الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم بمجموع 399 درجة من مدرسة الغريزات الثانوية المشتركة، كما هنأ الطالبة بسملة محروس رشاد أحمد الحاصلة على المركز الخامس " أدبي " بمجموع 381 درجة من مدرسة سوهاج الثانوية بنات .
وأعرب محافظ سوهاج خلال اتصاله بالطلاب، عن سعادته بتفوق أبناء المحافظة، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والازدهار والمستقبل الباهر المشرق، مؤكدًا أنهم فخر لمحافظة سوهاج.
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واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "
وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.
- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
*تاجز نتيجة الثانوية العامة*
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