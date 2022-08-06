محافظ سوهاج يهنئ أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، وذلك عبر الاتصال الهاتفي بالطلاب وأولياء أمورهم.

كما هنأ المحافظ، الطالب كيرلس خالد برتله شنودة، الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم بمجموع 399 درجة من مدرسة الغريزات الثانوية المشتركة، كما هنأ الطالبة بسملة محروس رشاد أحمد الحاصلة على المركز الخامس " أدبي " بمجموع 381 درجة من مدرسة سوهاج الثانوية بنات .

وأعرب محافظ سوهاج خلال اتصاله بالطلاب، عن سعادته بتفوق أبناء المحافظة، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والازدهار والمستقبل الباهر المشرق، مؤكدًا أنهم فخر لمحافظة سوهاج.