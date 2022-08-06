محافظ دمياط تُهنئ الطالب إسلام الدويل لحصوله على المركز الثانى على مستوى الجمهورية

دمياط معتز الشربينى

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إسلام فتحى فتحى إبراهيم الدويل الطالب بمدرسة الشهيد ماهر رخا الثانوية بإدارة الروضة التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022 للشعبة العلمية "علوم ".

هذا وقد أعربت " المحافظ " عن سعادتها بحصول ابن دمياط على هذا المركز المتميز ،معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق والسداد..

فيما وقد هنأت " الدكتورة منال عوض " أيضا جميع الطلاب المتفوقين ، داعية الله أن يوفقهم دائماً ، كما أكدت ان المحافظة ومديرية التربية والتعليم حققتا خطوات كبيرة لتوفير المناخ الملائم للطلاب لاداء امتحانات هذا العام بسهولة ويسر ...

ويشار إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة الشهادة الثانوية العامة وتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للوزارة صباح اليوم ، حيث حصل الطالب إسلام فتحى دويل على المركز الثانى بشعبه علمى علوم بمجموع 401.