محافظ المنوفية يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/ 2023 وآليات تنفيذها

المنوفية – فريق محافظات

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مشروعات الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، بحضور نائبه محمد موسي ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المستشار الهندسي ، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالديوان العام ، مدير عام الشئون المالية والإدارية ، مدير الإدارة المالية بالديوان العام .

واستعرضت مدير الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالديوان العام الأعمال التي تم الإنتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 ، فضلاً عن مناقشة آخر مستجدات المشروعات الجاري طرحها وإسنادها بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2022 /2023 بعدد من القطاعات المتنوعة ومنها " رصف الطرق ، تحسين البيئة ، مد وتدعيم شبكات الكهرباء ، الكبارى والأنفاق ، وبرامج الأمن والإطفاء والمرور ودعم احتياجات الوحدات المحلية " بقيمة اعتمادات تصل إلى 465 مليون و517 ألف جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات ذات النفع العام والتي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع أكد محافظ المنوفية أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي للوقوف علي نسب تنفيذ تلك المشروعات بالخطة الاستثمارية الجديدة ، مشدداً علي ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الخطة وسرعة نهو إجراءات الطرح والإسناد والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات حفاظاً على الصالح العام ، كما أشار المحافظ أنه تم الإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات بخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية خلال الـ 3 سنوات الأخيرة بنسبة 100 % .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية المقرر تنفيذها لتسريع معدلات الآداء ونهو الأعمال فى أقرب وقت لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .