اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 06:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة بالجمهورية من أبناء المحافظة

السبت، 06 أغسطس 2022 05:50 م
محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة بالجمهورية من أبناء المحافظة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل لحصولها على المركز السادس مكرر بالشعبة الأدبية، والطالب يوسف محمد السيد أبو سريع لحصوله على المركز الرابع مكرر بالشعبة علمى علوم، فى الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2021-2022.

 

ووجه المحافظ، رسالة شكر وتقدير للطالب يوسف محمود السيد أبو سريع نور "ابن مركز طوخ"، والحاصل على المركز الرابع مكرر بالشعبة علمى علوم بمجموع 399 درجة، والطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل، بمدرسة ابو بكر الصديق الرسمية لغات بالعبور، لحصولهما على المركز السادس مكرر بالشعبة أدبى على مستوى الجمهورية بمجموع 380 درجة، كما هنأ جميع الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية وجميع الناجحين فى الشهادة الثانوية العامة متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم.

 

وأعلن محافظ القليوبية، تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين من أبناء المحافظة فى مختلف المراحل الدراسية والشهادات، فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، مشيراً إلى أنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل بمختلف الشهادات بديوان عام المحافظة، نظراً لتفوقهم الدراسى معرباً عن سعادته لتميز أبناء المحافظة فى كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى فى مختلف الشهادات والمسابقات.

 

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسى 2021-2022.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

 

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

 

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من "اليوم السابع"

 

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة