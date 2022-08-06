محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة بالجمهورية من أبناء المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

هنأ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل لحصولها على المركز السادس مكرر بالشعبة الأدبية، والطالب يوسف محمد السيد أبو سريع لحصوله على المركز الرابع مكرر بالشعبة علمى علوم، فى الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2021-2022.

ووجه المحافظ، رسالة شكر وتقدير للطالب يوسف محمود السيد أبو سريع نور "ابن مركز طوخ"، والحاصل على المركز الرابع مكرر بالشعبة علمى علوم بمجموع 399 درجة، والطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل، بمدرسة ابو بكر الصديق الرسمية لغات بالعبور، لحصولهما على المركز السادس مكرر بالشعبة أدبى على مستوى الجمهورية بمجموع 380 درجة، كما هنأ جميع الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية وجميع الناجحين فى الشهادة الثانوية العامة متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم.

وأعلن محافظ القليوبية، تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين من أبناء المحافظة فى مختلف المراحل الدراسية والشهادات، فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، مشيراً إلى أنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل بمختلف الشهادات بديوان عام المحافظة، نظراً لتفوقهم الدراسى معرباً عن سعادته لتميز أبناء المحافظة فى كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى فى مختلف الشهادات والمسابقات.

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسى 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من "اليوم السابع"

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.