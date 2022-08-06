اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار احترق بشارع الجيش

السبت، 06 أغسطس 2022 01:20 م
محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار احترق بشارع الجيش العقار الذى نشب فيه حريق
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، بلاغًا بنشوب حريق في مخلفات منور العقار الذى يحمل رقمى 3 شارع الجوهري و5 شارع الجيش وامتد الحريق لبعض المكاتب الإدارية لبيع الملابس ذات الأسقف الخشبية بالدور العلوى . 
 
وعلى الفور، انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.
 
كما انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى موقع الحادث، وقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار الذى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .
 
وأكد محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح.
 
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القاهرة

حريق

الموسكي

شارع الجيش



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