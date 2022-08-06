اليوم السابع
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محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالعاصمة هاتفيًا

السبت، 06 أغسطس 2022 03:02 م
محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالعاصمة هاتفيًا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال اتصاله بأوائل الثانوية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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اتصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تليفونيًا بأوائل الثانوية العامة، حيث هنأهم بالتفوق متمنياً لهم مزيدا من التقدم والنجاح.
 
وأكد محافظ القاهرة على سعادته بحصول القاهرة على 4 مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، متمنيًا لهم مزيدا من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية  .
 
وأشاد محافظ القاهرة بجهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز ، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة .
 
كانت القاهرة قد حصلت على 4 مراكز بين أوائل الجمهورية من بينهم كيرلس سامح حسنى الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى من مدرسة الكرمة الثانوية الخاصة لغات بإدارة الخليفة التعليمية ، وساندى معاذ مقبول من مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك الثانية على الشعبة الأدبية بإدارة مصر الجديدة التعليمية ، ومروان أحمد سمير الرابع مكرر رياضة من مدرسة رواد المستقبل الخاصة لغات إدارة الخليفة التعليمية ، وأحمد سمير عبد العزيز السادس مكرر بالشعبة الأدبية من مدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد اسماعيل الرسمية بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022، وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.0%،  كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

 


القاهرة

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