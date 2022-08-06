محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالعاصمة هاتفيًا

كتب ــ سيد الخلفاوى

اتصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تليفونيًا بأوائل الثانوية العامة ، حيث هنأهم بالتفوق متمنياً لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بحصول القاهرة على 4 مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، متمنيًا لهم مزيدا من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية .

وأشاد محافظ القاهرة بجهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز ، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة .

كانت القاهرة قد حصلت على 4 مراكز بين أوائل الجمهورية من بينهم كيرلس سامح حسنى الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى من مدرسة الكرمة الثانوية الخاصة لغات بإدارة الخليفة التعليمية ، وساندى معاذ مقبول من مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك الثانية على الشعبة الأدبية بإدارة مصر الجديدة التعليمية ، ومروان أحمد سمير الرابع مكرر رياضة من مدرسة رواد المستقبل الخاصة لغات إدارة الخليفة التعليمية ، وأحمد سمير عبد العزيز السادس مكرر بالشعبة الأدبية من مدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد اسماعيل الرسمية بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية .