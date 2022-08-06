محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالعاصمة هاتفيًا

اتصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تليفونيًا بأوائل الثانوية العامة، حيث هنأهم بالتفوق متمنياً لهم مزيدا من التقدم والنجاح.
وأكد محافظ القاهرة على سعادته بحصول القاهرة على 4 مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، متمنيًا لهم مزيدا من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية .
وأشاد محافظ القاهرة بجهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز ، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة .
كانت القاهرة قد حصلت على 4 مراكز بين أوائل الجمهورية من بينهم كيرلس سامح حسنى الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى من مدرسة الكرمة الثانوية الخاصة لغات بإدارة الخليفة التعليمية ، وساندى معاذ مقبول من مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك الثانية على الشعبة الأدبية بإدارة مصر الجديدة التعليمية ، ومروان أحمد سمير الرابع مكرر رياضة من مدرسة رواد المستقبل الخاصة لغات إدارة الخليفة التعليمية ، وأحمد سمير عبد العزيز السادس مكرر بالشعبة الأدبية من مدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد اسماعيل الرسمية بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية .
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022، وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.0%، كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.
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