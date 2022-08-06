محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية العامة ويدعوهم لحفل تكريم المتفوقين

الغربية عادل ضرة

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 4 من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مارثون الثانوية العامة للعام الدراسي المنقضي 2022/2021، وذلك خلال اتصال تليفوني أجراه معهم عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أسماء الطلاب الأوائل عن كل شعبه.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لحصول الغربية على أربعة مراكز متقدمة في الشعبتين العلمية بنوعيها الرياضة والعلوم، مؤكداً على أن حصول المحافظة على مراكز متقدمة على مدار السنوات السابقة، إنما هو خير دليل على أن أبناء الغربية قادرون على تصدر قوائم التميز والتفوق على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وموجهاً لهم الدعوة لحضور حفل تكريم المتفوقين والذي تنظمه المحافظة سنوياً لأبنائهم في مختلف الشهادات.

وهنأ المحافظ الطالب أحمد سامي محمود السيد الهيتي ابن مركز ومدينة قطور والحاصل على المركز الثالث شعبة علمي رياضة بمجموع 405، كما هنأ أيضا الطالب محمد عاطف عبد الموجود الشيمي من مدرسة السادات الثانوية بنين بالمحلة الكبرى، والحاصل على المركز الثالث مكرر عن الشعبة ذاتها بمجموع 405.

وفي ذات السياق هنأ رحمي عمر السيد محمود عبد القادر داود الطالب بمدرسة قطور الثانوية المشتركة والحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم بمجموع 401 ، والطالبة أميرة خالد صلاح عمر من مدرسة تلبنت قيصر الثانوية المشتركة والتي حصلت على المركز الثالث بمجموع 400 لذات الشعبة.