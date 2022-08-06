محافظ الشرقية: التنسيق بين التعليم والصحة بامتحانات الدور الثانى لطلاب الإعدادية

كتب: إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم سير انتظام امتحانات اليوم الأول في مادة اللغة العربية والخط والاملاء لطلاب للصف الثالث الإعدادي (الدور الثاني) للعام الدراسي 2021 / 2022 بمدارس المحافظة متمنياً لجميع الطلاب التفوق والنجاح في ظل تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر مشدداً على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة وكذلك التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لإمتحانات الدور الثاني بلغ 22 ألف طالب موزعين على 177 لجنة امتحانية منهم 169 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و 8 لجان لطلاب شهادة الإعدادية المهنية.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى جاهزية اللجان الإمتحانية لإستقبال الطلاب لأداء الإمتحان وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم لهم وتم التأكيد علي الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإمتحان بعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة ، مع التأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ، وإلتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجان الإمتحانية.