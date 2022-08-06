اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 04:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

في يومها الأول..

محافظ الشرقية: التنسيق بين التعليم والصحة بامتحانات الدور الثانى لطلاب الإعدادية

السبت، 06 أغسطس 2022 04:27 م
محافظ الشرقية: التنسيق بين التعليم والصحة بامتحانات الدور الثانى لطلاب الإعدادية الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
كتب: إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم سير انتظام امتحانات اليوم الأول في مادة اللغة العربية والخط والاملاء  لطلاب للصف الثالث الإعدادي (الدور الثاني) للعام الدراسي 2021 / 2022 بمدارس المحافظة متمنياً لجميع الطلاب التفوق والنجاح في ظل تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر مشدداً على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة وكذلك التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لإمتحانات الدور الثاني بلغ 22 ألف طالب موزعين على 177 لجنة امتحانية منهم 169 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و 8 لجان لطلاب شهادة الإعدادية المهنية.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى جاهزية اللجان الإمتحانية لإستقبال الطلاب لأداء الإمتحان وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم لهم وتم التأكيد علي الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإمتحان بعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة ، مع التأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ، وإلتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجان الإمتحانية.

 


الشرقيه

اخبار الشرقيه

الثالث الاعدادى



الموضوعات المتعلقة

استمرار توريد الذهب الأصفر لبعض صوامع وشون محافظة الشرقية

السبت، 06 أغسطس 2022 02:28 م

محافظ الشرقية يلتقي وفد التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية

السبت، 06 أغسطس 2022 02:26 م

محافظ الشرقية يُشدد على ضرورة الإسراع فى بحث طلبات تقنين أراضى الدولة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:56 م

شون وصوامع محافظة الشرقية تتسابق فى الانتهاء من استلام القمح من المزارعين

الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:55 م

محافظ الشرقية يلتقى مجموعة مستثمرين لمناقشة مشروع إنشاء مجمع لصناعات الفحم النباتى

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:13 م

محافظ الشرقية يٌصدر قراراً بحركة تنقلات بين مدراء ووكلاء الإدارات التعليمية

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:34 م

محافظ الشرقية: النزول بتنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام لـ195 درجة

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:13 م

محافظ الشرقية: الأزهر منظومة تعليمية رائدة تسهم بفاعلية فى تحقيق السلام والوسطية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:46 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة