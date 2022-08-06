محافظ أسيوط يلتقى مدير قطاع دار الهندسة لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

كتب: هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءاته المتكررة لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث التقى بمكتبه بديوان عام المحافظة ، اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ، والوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن وبحث المقترحات والمعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات وذلك ضمن اجتماعاته المستمرة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – ابرز الملاحظات التى تم رصدها والجهود المبذولة لتلافى الملاحظات فى تنفيذ المشروعات ،فضلاً عن جهود المحافظة فى توفير الاراضى اللازمة لاقامة المشروعات الخدمية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة ،موجهاً بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الانجاز فى تنفيذ المشروعات وفقا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الاعمال ، مؤكدا على متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التي يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانيًا لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تلك المشروعات ستساهم في إحداث تغيير واضح وواقعي في قرى الريف على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى خاصة وأن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة تمثلت في مجمعات خدمات المواطنين والتي تعدت 35 مشروع بتكلفة 342 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 151 مليون جنيه والشباب والرياضة 81 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 106 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 134 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 136 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 121 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروع بتكلفة 3 مليار و291 مليون جنيه والرى 37 مشروع بتكلفة 733 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات و4 مشروعات مجمعات سكنية بتكلفة 50 مليون جنيه و48 مشروع متنوع ما بين اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ،بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع جارى العمل بها والطرق الرئيسية 7 طرق بتكلفة مليار و682 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.