اليوم السابع
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محافظ أسيوط: إزالات فورية لـ 6 حالات تعد على أراض زراعية.. صور

السبت، 06 أغسطس 2022 04:43 م
محافظ أسيوط: إزالات فورية لـ 6 حالات تعد على أراض زراعية.. صور حملات الإزالات
كتب: هيثم البدرى

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة تمكنت من تنفيذ 6 حالات ازالة لتعديات على اراضى زراعية ومخالفات بناء بعدد 3 مراكز وحى ،تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الارض الزراعية لتوفير الامن الغذائى لمصر وحفاظا على الارض الزراعية من التبوير ، لافتا الى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز واحياء المحافظة لرصد اية تعديات وازالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين .

وترأس محمد بشير رئيس حى غرب ونائبه الشاذلى محمد حملة لتنفيذ بعض الازالات الفورية لشدة خشبية لسقف الدور الارضى باحد العقارات بمنطقة حى غرب وتحرير واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات وباستخدام معدات الوحدات المحلية .

كما ترأس محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا حملة لازالة بعض التعديات على ارض زراعية بقري المركز بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز وتم تحرير المحاضر اللازمة وتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتعدين ،لافتا الى استمرار تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة و وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة برئاسة المهندسة فاطمة عبد الحليم مدير الوحدة لرصد اية تعديات وازالتها فى مهدها .

كما ترأس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح حملة لازالة 3 تعديات على ارض زراعية بقرية عرب مطير وتم تحرير المحاضر للمخالفين ، كما قام محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط بتنفيذ حملة لازالة تعدى على ارض زراعية تم رصده بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتم ازالة التعدى وتحرير المحضر للمخالف واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية او اية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

 

حملات نظافة بقرى المراكز (3)
حملات نظافة بقرى المراكز 

 

حملات نظافة بقرى المراكز (2)
حملات نظافة بقرى المراكز 

 

 


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