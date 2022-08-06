وأضاف ميدفيديف، حسبما نقلت عنه قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، أن "كييف تأخذ منّا الممتلكات على الورق، ونحن نأخذها على الأرض".



وكان زيلينسكي قد أعلن سابقًا عن مصادرة أصول روسية في أوكرانيا بقيمة 765 مليون دولار، كما يتواصل العمل على مصادرة أصول روسية أخرى، بأكثر من 900 موقع مملوك لروسيا.