لجنة من الطب البيطري بالأقصر تجرى تحصينات فى سوق أرمنت للمواشي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور فتحى سلمى، مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، إنه يجري استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تشكلت لجنة طبية بيطرية مكونة من الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت ورئيس اللجنة، والدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي.

وقامت اللجنة فى سواق أرمنت بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى توعية المواطنين من المربيين والتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات وحمايتها من هذة الامراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وجدير بالذكر أن أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر هى سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر، وسوق إسنا للماشية المقام بإسنا، وسوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة أبو قليعى بأرمنت، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بالمواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حماية للحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى ومنعا من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



العمل فى سوق أرمنت للمواشي



اللجان تجرى تقصي وبائي وتحصينات فى سوق أرمنت للمواشي



جانب من التقصي الوبائي للمواشي بمدينة أرمنت



لجان الطب البيطرى تجرى أعمالها فى سوق أرمنت للماشية



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تجرى تقصي وبائي بسوق أرمنت



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تجرى تقصي وبائي