كيف يمكن التحكم فى سكر الحمل من خلال طعامك

كتب - حسام الشقويرى

يؤثر سكرى الحمل على قدرة الجسم على استخدام السكر، ما يؤدى إلى ارتفاع نسبته فى الدم، وقد يؤثر ذلك سلبًا على صحتك أو صحة طفلك، لذلك من المهم اختيار وجبات خفيفة صحية، حسبما نشر موقع webmd.

كيف يمكن التحكم فى سكري الحمل

يمكنك التحكم في سكري الحمل عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، إذا لزم الأمر، قد يصف طبيبك دواءً للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.

إذا تُرِك سكري الحمل دون علاج فقد يؤدي إلى صعوبة المخاض أو الولادة القيصرية، وهذا هو سبب أهمية تناول وجبات خفيفة صحية طوال اليوم، وتشمل المخاطر التى يتعرض لها طفلك ما يلي:

وزن مرتفع عند الولادة - قد يكون طفلك أكبر من المتوقع

الولادة المبكرة - قد يصل طفلك مبكرًا نتيجة مضاعفات ارتفاع نسبة السكر فى الدم

صعوبات التنفس - قد لا يكون لدى الأطفال الذين يولدون مبكرًا رئتان متطورتان تمامًا، وهي حالة تسمى متلازمة الضائقة التنفسية

انخفاض نسبة السكر فى الدم - إذا انخفضت مستويات السكر لدى طفلك بشكل كبير، فهو معرض لخطر النوبات

السمنة ومرض السكري من النوع 2 - في وقت لاحق من الحياة ، ويكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية أخرى

ولادة جنين ميت - في الحالات القصوى ، لا يعيش الأطفال في الرحم نتيجة سكري الحمل الذي لا يتم علاجه

التوصيات الغذائية

لا تأكل كثيرًا في وقت واحد ، وزع طعامك بالتساوي بدلاً من ذلك

تناول ثلاث وجبات صغيرة ووجبتين أو ثلاث وجبات خفيفة كل يوم

قلل من الأطعمة النشوية، لكن قم بتضمينها باستمرار فى كل وجبة لتزويد جسمك بالطاقة

اشرب كوبًا واحدًا من الحليب في كل مرة لأنه يحتوى على الكربوهيدرات وقد يرفع نسبة السكر في الدم

قللى من تناول الفاكهة، تناول حصة واحدة في كل مرة‌

لا تفوت وجبة الإفطار لأنها تساعد على بدء يومك

كن حذرًا من الأطعمة المصنفة على أنها "خالية من الدهون" أو "خالية من السكر" لأنها لا تزال تحتوي على الكربوهيدرات وكحوليات السكر مثل:

مانيتول

مالتيتول

السوربيتول

إكسيليتول

Isomalt

تحلل النشا المهدرج

يمكن أن يساعدك اختصاصي التغذية في قراءة الملصقات واختيار الوجبات الخفيفة التي تعد خيارات صحية لمرض سكري الحمل.