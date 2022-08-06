كل ما تريد معرفته عن تدريب طلاب أشبال مصر الرقمية على الذكاء الاصطناعى

تهدف مبادرة أشبال مصر الرقمية، إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح مؤهلاً وقادرًا على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومُواكبة المستقبل، وتعمل المبادرة على تعليم الطلاب أحدث التكنولوجيا منها الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.



س- لماذا وفرت المبادرة تدريب الطلاب على الذكاء الاصطناعي؟

ج- قفزت وظائف الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى بنسبة 75% تقريبًا خلال السنوات الأربع الماضية ومن المتوقع أن تستمر فى النمو الصناعات التى تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتسويق وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.

يركز مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى بشكل أساسى على تطبيق علوم البيانات والتحسين وتقنيات التعلم الآلى لحل تحديات ومشاكل العالم الحقيقى، ولذا يوفر هذا المسار للطلاب المعرفة الأساسية والخلفية فى مجالات الذكاء الاصطناعى (AI) وعلوم البيانات.

س- من يمكنه التدريب على الذكاء الاصطناعي؟

ج- تم تصميم هذا المسار للطلاب المتحمسين للتعرف على الذكاء الاصطناعى والسعى لاستكشاف التطبيقات المختلفة له مثل علم البيانات، سيستمتع الطلاب الذين يسعون للتعرف على كيفية تعلم الآلات وأداء المهام البشرية بهذا المسار كثيرًا.

س- ما الذى يستفيده الطلاب بعد التدريب؟

ج- بعد الانتهاء من هذا المسار سيتمكن المتدرب من:

- التعرف على الذكاء الاصطناعى (AI)، واستكشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته.

- فهم مفاهيم ومصطلحات الذكاء الاصطناعى مثل التعلم الآلى والتعلم العميق والشبكات العصبية.

- التعرف على مجالات التعلم الآلى والذكاء الاصطناعى مثل الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية.

- تعرف على الخطوات الرئيسية لعملية تحليل البيانات.

- إجراء عملية تحليل البيانات بالكامل على مجموعة بيانات.

س- وكيف سيتم تدريب الطلاب على ذلك؟

ج- تقوم الشركات المتخصصة من مقدمى خدمات التدريب من خلال فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإدارة جلسات مباشرة عبر شبكة الإنترنت وجلسات فعلية مع تفاعل كامل بإرشاد من مدرب متخصص ومعتمد، حيث تعمل المبادرة بنموذج التعلم من خلال العمل الذى يسمح للطلاب بالتعلم بشكل مثير وتحفيزى مع القليل من المساعدة والتغذية الراجعة فى نفس الوقت، وذلك من خلال تقديم محاضرات اونلاين عبر الإنترنت حيث تسمح لمجموعة صغيرة الحجم من خمسة طلاب بالتعرف على بعضهم البعض وكذلك التواصل مع مدربهم، يستخدم المدرب خيار مشاركة الشاشة حتى يتمكن الجميع من رؤية ما يفعلونه على سطح المكتب الخاص بهم، كما يمكن للطلاب المشاركة بشكل فعال وكامل فى المحاضرة باستخدام الميكروفون أو الدردشة.

بالإضافة إلى المحاضرات الأسبوعية الأونلاين عبر الإنترنت، سيحضر الطلاب محاضرات فعلية مع مدرب متخصص ومعتمد فى أحد مراكز التدريب الموجودة فى كل محافظة. المحاضرات الفعلية مخصصة لتقديم المساعدة الشخصية للطلاب فى تنفيذ التمارين والمشاريع والرد على أسئلتهم، يتعلم الطلاب من خلال التدريب العملى القائم على تنفيذ مشاريع تطبيقية فى نهاية كل مرحلة تدريبية، والتى تخلق ديناميكية ممتعة للمجموعات حيث لا يتم تقديم الإجابات ولكن يبحث الطلاب عن الحلول مع بعضهم البعض.