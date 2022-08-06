كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل حول مشاجرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور ومقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بحدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص، ونجله) ، طرف ثانى (3 أشخاص) جميعهم أبناء عمومة مقيمين بمحل البلاغ، بسبب خلافات عائلية بينهم حول "حضانة أطفال" تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهم على الآخر بالضرب، واستخدم خلالها الطرف الأول سلاح نارى "فرد خرطوش"، كما استخدم الطرف الثانى سلاح أبيض "مطواة" محدثين ما بهم من إصابات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.