اليوم السابع
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قراء صحيفة تليجراف يدعمون ليز تروس لقيادة المحافظين وبريطانيا

السبت، 06 أغسطس 2022 02:04 م
قراء صحيفة تليجراف يدعمون ليز تروس لقيادة المحافظين وبريطانيا ليز تروس
كتبت ريم عبد الحميد

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حظيت ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لقيادة المحافظين والحكومة، بدعم قراء صحيفة التليجراف فى أكبر استطلاع يتم تنفيذه حتى الآن يتعلق بانتخابات المحافظين. وقال ستة من كل عشرة قراء شملهم الاستطلاع إن وزيرة الخارجية يجب أن تحل محل بوريس جونسون، فى ضربة جديدة لحملة ريشى سوناك.

 

 وجاء الاستطلاع الذى شارك فيه ما يقرب من 10 آلاف شخص فى الوقت الذى أصبح فيه أندريا ليدسون أحدث قيادة من المحافظين يعرب عن دعمه لليز تروس.

 

 وفى مقاله بصحيفة التليجراف، قال وزير الأعمال السابقة أن تروس ستضمن أن كل طفل يمنح أفضل بداية للحياة وتوحد المحافظين تقود فريق من كافة أطياف الحزب.

 

وأظهر الاستطلاع أن 42 فى المائة من قراء التلجراف يعتقدون أن المرشح الفائز يجب أن يخفض الضرائب "فى أسرع وقت ممكن"، بينما قال نصفهم تقريبًا أنه يجب إلغاء الضرائب الخضراء لمساعدة الناخبين فى تكاليف المعيشة.

 

ونفت مصادر مقربة من تروس أنها حددت بالفعل موعد 21 سبتمبر المقبل لميزانية طارئة يتم تسليمها لو فازت فى سباق داوننج ستريت.

 

إلا أنهم قالوا إن الميزانية ستشمل تراجعا فوريا عن الزيادة فى مساهمات التأمين الوطنية ووقف الرسوم الخضراء وإلغاء الزيادة المخطط لها فى ضريبة الشركات.

 

 وقى مقابلة مع صحيفة فاينانشبال تايمز، قالت تروس إنها لن تدعو إلى انتخابات مبكرة إذا تم انتخاباها زعيمة للمحافظين الشهر المقبل.

 

 وكشف استطلاع تليجراف أن تركيز كلا المرشحين على إصلاح الحكومة يحظى بشعبية، ووافق 71% من المشاركين على الرأى بأن الحجم الحالى للدولة كبير للغاية.


ليز تروس

بريطانيا

المحافظين

ريشى سوناك



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