قاتل جاره فى إمبابة يكشف كواليس الجريمة.. ركنة سيارة السبب

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل شاب في إمبابة، أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب ركن المجني عليه سيارته في الشارع، رغم خلافهما على مكان ركن السيارة، وأشار إلى أن المشادة الكلامية تحولت إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، كشفوا ملابسات الحادث، وأكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، وقررت النيابة تشريحها، والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة، والخلاف عل ركن سيارة في إمبابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في إمبابة.

بإجراء التحريات تبين للمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد جاره، بسبب خلافات الجيرة، والخلاف عل ركن سيارة بالشارع.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.