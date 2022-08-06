فيضانات بالنيجر تتسبب في قتل 24 شخصا وأكثر من 50 ألف متضرر

إسراء أحمد فؤاد

لقي 24 شخصاً مصرعهم، وتضرر أكثر من ٥٠ ألفاً آخرين، جراء أمطار غزيرة يشهدها النيجر منذ يونيو، وفق ما أعلنت السلطات النيجرية بحسب موقع صحرا ميديا الإخباري الأفريقي.

ووفقاً لأجهزة الحماية المدنية فى النيجر، تسبب انهيار المساكن فى قتل 13 شخصا، ووفاة 11 شخصا غرقا، و جرح 36 ، فيما تضرر 54653 آخرين.

وأفاد تقرير رسمي سابق في 20 يوليو مصرع 15 شخصاً وتضرر أكثر من 23600 آخرين.

وأكثر المناطق تضرراً هي زيندر (وسط شرق) ومارادي (وسط جنوب) وديفا (جنوب شرق). أما العاصمة نيامي التي عادة ما تتأثر أكثر بالأمطار والفيضانات، فقد بقيت بمنأى في الوقت الحالي عما تشهده تلك المناطق.

وفي المناطق المتضررة، دمرت الأمطار وألحقت أضراراً بأكثر من 5800 مسكن وتسببت في انهيار مراكز رعاية صحية، ومخازن حبوب ومتاجر وأجزاء من مدارس.

في عام 2021، تسببت أمطار غزيرة في مصرع ما لا يقل عن 70 شخصاً وأدت الى تضرر أكثر من 200 ألف آخرين، وفقاً للسلطات والأمم المتحدة.