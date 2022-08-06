اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى بعدد من المراكز بكفر الشيخ اليوم لأعمال الصيانة

السبت، 06 أغسطس 2022 12:00 ص
فصل التيار الكهربائى بعدد من المراكز بكفر الشيخ اليوم لأعمال الصيانة قطع الكهرباء -أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمراكزي مطوبس وقلين، لأعمال الصيانة، اليوم السبت، الموافق 6 من أغسطس الجارى، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية ظهرا.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي منشأة الصف شرق كفر الشيخ، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي، قرية منشأة الصفا وتوابعها، وقطع التيار الكهربائي عن مغذي كفر مجر ومغذي المحكمة بدسوق، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي قرية كفر مجر، وأحياء ومناطق المحكمة ومنطق جمال عبدالناصر، والشريف، ومنطقة مزلقان فوه.

وتابعت الشركة أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الحدادى بسيدى سالم، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائى قرية الحدادى وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو بدوى ببيلا، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائى قرية أبو بدوى وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شمشيرة بفوه، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي قرية شمسيرة وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الكفر الشرقي بالحامول، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي قرية الكفر الشرقي وتوابعها ومحطة مياه أبو عرفة.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات القني والساحل ومعدية رشيد، بمطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة، لتغيير الموصلات وزرع أعمدة وتغيير وصلات.


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