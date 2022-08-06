فرحة بمنزل الأول علمي دمج بكفر الشيخ.. أحمد سليم: أتمنى الالتحاق بكلية الصيدلة

كفر الشيخ – محمد سليمان

عمت الفرحة منزل أحمد عبدالحليم جاد سليم، الطالب بمدرسة كفر المرازقة الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة قلين التعليمية، الأول على مستوى الجمهورية في القسم علمي " دمج" تعليمي، وتوافد عدد كبير من أهالي الأسرة على منزلهم للتهنئة.

قال أحمد سليم، إنه سعيد بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نظام الدمج التعليمي، وأنه لم يكن يتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية، مؤكداً أنه سعيد بإعلان اسمه من بين الأوائل.

وأضاف سليم، لـ"اليوم السابع"، أنه كان يذاكر في اليوم 10 ساعات متقطعة، ويعشق عدد من الهوايات، ويهوى التعامل مع العالم الافتراضي والتكنولوجيا ويهوى الاطلاع على أي كتب لها علاقة بالأحياء بالمواد العلمية، ويحفظ كتاب الله، مؤكداً أنه يرغب في الالتحاق بكلية صيدلية، وأن والده ووالده كان يدعمانه نفسياً، مؤكداً أن حفظة لكتاب الله، وأنه التحق بمدرسة كدمج في الصف الثالث الثانوي.

وقال عبد الحلي جاد، والد أحمد، إنه سعيد بحصول نجله على المركز الاول، وأنه متفوق مثل شقيقيه، الأول في كلية صيدلية، والثاني في علاج طبيعي، انه كان متوقع أن يكون نجله من بين الأوائل بنسبة 60% ، ويكون له ترتيب على مستوى الجمهورية، لأن أحمد متفوق، ويتميز بالتركيز وواثق في نفسه، ولا يتحدث إلا بعد دراسة وتأني ولا يرد إلا بعد تفكير عميق.

وأضاف والد أحمد أنه التحق بالدمج لمعاناته بإعاقة حركة، مؤكداً أن الشكر كله لوالدته التي تعبت معه كثيراً ، مشيراً إلى أنه كان يعمل معلما بالمدرسة الثانوية الصناعية، وخرج معاش مبكر، لرغبته في إدارة مشروع خاص به.

وأكدت والدة أحمد، أنها سعيدة بتفوقه، مثله مثل شقيقه، ولكن تفوق أحمد بالنسبة لها أدخل على قلبها الفرحة أكثر من شقيقيه، مشيرة إلى أنها تتوجه بالشكر لله لأنه كافأه على تعبه، خاصة أن لديه ظروف صعبة لإعاقته الحركية، متمنية أن يوفقه الله في مستقبله، وأنها ستظل ترعاه حتى وفاتها، لأنه يحتاج لكل جهد منها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "



وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



أحمد عبدالحليم جاد سليم