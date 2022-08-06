غلق 14 منشأة مخالفة فى حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة،حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الاسعار وازالة الاشغالات والتعديات بالشارع السكندري.

وذلك في اطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات ازالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري وتكثيف الرقابة علي الاسواق والتأكد من ضبط الاسعار بالأسواق والتصدي لاي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وفي هذا الصدد شنت وحدة التدخل السريع برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم والمهندس اسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى بالتنسيق مع حى المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة الاشغالات استهدفت شارع خالد بن الوليد ، شارع عبد السلام عارف والصاغ عبد السلام وشارع مسجد سيدي بشر وجمال عبد الناصر واسكندر إبراهيم وشارع العيسوي وأسفرت الحملة عن غلق عدد 6منشآت تجارية وضبط عدد 40 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 12 الف جنيه.

وشن أيضا حي منتزه اول برئاسه اللواء محمد عبدالله سحلول حملتين مكبرتين لإحكام الرقابه علي القطاعات الحيويه الأولى استهدفت تمركزات شارع خالد بن الوليد وذلك بتواجد الأجهزه الامنيه بقياده اللواء صبري عزب حكمدار عام الاسكندريه والاداره العامه للمرور وتم ضبط ومصادره ٥ تكاتك لسيرهم بالشوارع الرئيسية وتم التحفظ عليها من قبل الاداره العامه للمرور، والثانية للتفتيش علي إلتزام المنشآت بمواعيد الغلق والالتزام بالاجراءات الاحترازيه واستهدفت شوارع إسكندر ابراهيم وملك حفني وجمال عبد الناصر وش مسجد سيدي بشر والبكباشي العيسوي وش الاكاديميه وتم ضبط نحو 155حاله إشغال متنوعه وغلق 6 منشآت وتحصيل 8 آلاف جنيها قيمه غرامات فوريه.

ونفذ حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة استهدفت ش النصر جرين بلازا ، شارع 20 خلف مرور أبيس بالطريق الزراعى ومنطقة المطار والطريق السريع المطار ونجت وحجر النواتية ومحور المحمودية ومحطه السوق والعشرين الظاهريه وعثمان محرم وسينما ليلي والقوميه العربيه باكوس وأسفرت الحملة عن ضبط 138 حالة إشغال متنوع.

وقام حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى حملة مكبرة علي الاسواق بشارع فرنسا، مسجد تربانة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر تموين والتحفظ علي عدد 35 حلة اشغال متنوع.

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتفتيش علي الاسواق شملت سعد زغلول ،المنيا الشرقية، الغرفة التجارية، الشهداء، الفلكى، شامبليون، جواد حسنى زين العابدين ،محرم بك، منشأ، بوالينو ،الرصافة ومحور المحمودية وأسفرت عن غلق عدد 2 منشآة وتحرير عدد 29 محضر وعدد 4انذارات اعدام 35 كجم مواد غذائية، وضبط عدد ٥٠ حالة إشغال متنوع ،وتحصيل غرامات فورية تقدر ب 19 ألف جنيه

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملاته لازالة الاشغالات والرقابة علي الأسواق خط المعمورة البلد رشيد، منطقة المعمورة الشاطئ، و شوارع ٤٥ الدولي، جمال عبد الناصر، وشارع الملك الجديد، ومنطقة المعمورة الشاطئ، كما جالت الحملة بشوارع ( الملازم بسيوني، وهران، وشارع ملك حفني بامتداده بمنطقتي المندرة والعصافرة بحري ) واسفرت الحملة عن ضبط عدد 140 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 29 ألف جنيه، وضبط 37 شيشه.



حملات مكبرة لإزالة الإشغالات (1)



حملات مكبرة لإزالة الإشغالات (2)