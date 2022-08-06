غرق شاب فى مياه النيل وانتشال جثته ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى والأهالى بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، جثة شاب غرق خلال استحمامه فى مياه النيل، بالقرب من معدية كفر ناصر التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من العقيد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا، يفيد ببلاغ وارد من الأهالى بغرق شاب خلال استحمامه فى مياه نهر النيل، أمام معدية كفر ناصر، دائرة المركز.

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهرى على رأس سيارة إسعاف إلي موقع الغرق وتمكنت من انتشال جثة خلف شعبان 18 عاما ، وجرى ونقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

ودلت التحريات الأولية، إلى أن الشاب المتوفى ويدعى خلف شعبان 18 عامًا مقيم قرية كفر ناصر، عقب عودته من زيارة المقابر بقرية غياضة الشرقية شرق النيل، اقدم علي الاستحمام فى مياه النيل، امام معدية كفر ناصر مسقط رأسه، ولعدم قدرته على السباحة جرفه التيار بعيدا ولقى مصرعه.