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ضبط 34 كيلو هيروين و1.3 طن بانجو فى حملات أمنية

السبت، 06 أغسطس 2022 01:00 ص
ضبط 34 كيلو هيروين و1.3 طن بانجو فى حملات أمنية حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت مكافحة المخدرات حملات مكبرة على أباطرة الكيف، حيث نجحت خلال أسبوع في ضبط (1243) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو، وزنت (1370,543 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (67,659 كيلو جرام).
 
ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الهيروين، وزنت (34,640 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (11,815 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (3,570 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (2 جرام)، و(12,919 ألف قرص مؤثر مخدر)، و(663 قرص ترامادول مخدر) و(150 قرص كبتاجون مخدر).

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