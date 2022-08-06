ضبط 226 متهما فى حملات أمنية ببحيرة المنزلة والسحر والجمال

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استهدفت أجهزة الأمن البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (226 متهم)، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 240 قطعة سلاح أبيض).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 134 قضية مواد مخدرة وتنفيذ (19530) حكما قضائيا متنوعا وضبط (1675) قضية متنوعة وضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت عدد (20) متهما، ارتكبوا عدد (6) حوادث وفحص (8544) عنصرا إجراميا.