اليوم السابع
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ضبط 226 متهما فى حملات أمنية ببحيرة المنزلة والسحر والجمال

السبت، 06 أغسطس 2022 04:58 م
ضبط 226 متهما فى حملات أمنية ببحيرة المنزلة والسحر والجمال قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 استهدفت أجهزة الأمن البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (226 متهم)، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 240 قطعة سلاح أبيض).

 

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 134 قضية مواد مخدرة وتنفيذ (19530) حكما قضائيا متنوعا وضبط (1675) قضية متنوعة وضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت عدد (20) متهما، ارتكبوا عدد (6) حوادث وفحص (8544) عنصرا إجراميا.

 

 


حملات أمنية

سلاح نارى

الإسماعيلية

بحيرة المنزلة



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