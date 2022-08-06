اليوم السابع
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ضبط 132 قضية مخدرات و53 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

السبت، 06 أغسطس 2022 11:15 ص
ضبط 132 قضية مخدرات و53 قطعة سلاح خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 53 قطعة سلاح نارى، و132 قضية مخدرات وتنفيذ (50382) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 7 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية وتنفيذ 2376 حكم قضائى متنوع.

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مخدرات

تنفيذ الأحكام

أخبار الحوادث

القليوبية



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