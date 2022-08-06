اليوم السابع
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ضبط لصين حاولا سرقة ورشة حدادة بالغربية

السبت، 06 أغسطس 2022 08:05 م
ضبط لصين حاولا سرقة ورشة حدادة بالغربية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لشروعهما فى سرقة ورشة حدادة بالغربية حيث تبلغ لقسم شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية بتمكن الأهالى من الإمساك بشخصين حال شروعهما فى سرقة ورشة حدادة كائنة بدائرة القسم.. وقيامهم بتقييدهما بأحد أعمدة الإنارة خشية هروبهما.

بالإنتقال والفحص تبين قيام (مالك الورشة المشار إليها - إثنين من العاملين بذات الورشة) بضبط ( شخصين ) أثناء قيامهما بسرقة بعض القطع الحديدية من أمام ورشة الحدادة محل البلاغ ، وبحوزتهما ( 2 مركبة "تروسيكل"بدون لوحات معدنية).. وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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