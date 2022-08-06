اليوم السابع
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شكوى من تراكم مياه الصرف بأبو تلات فى الإسكندرية.. وشركة الصرف الصحى تستجيب

السبت، 06 أغسطس 2022 06:00 ص
شكوى من تراكم مياه الصرف بأبو تلات فى الإسكندرية.. وشركة الصرف الصحى تستجيب الصرف الصحى فى أبو تلات
كتب - محمود أحمد عطا الإسكندرية - جاكلين منير

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أرسل القارئ رفيق إبراهيم محمد والمقيم فى منطقة أبوتلات محافظة الإسكندرية، شكوى لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم مياه الصرف الصحى فى منطقة أبوتلات منذ عدة أيام وهو ما يحول بيننا وبين إمكانية الخروج من المنزل، حيث إنها وصلت إلى داخل المنازل في بعض الأماكن، وناشد القارئ المسئولين ضرورة التدخل السريع لرفع المياه وحل المشكلة التي تسببت في ذلك.
 
من جانبها، أكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه تم إبلاغ الخط الساخن للتدخل ورفع مياه الصرف الصحى بمنطقة أبوتلات، وأنه جارى تنفيذ مشروع مد شبكات الصرف الصحى إلى المنطقة.
 
الصرف الصحي (1)
الصرف الصحي 

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الصرف الصحي 

الصرف الصحي (3)
الصرف الصحي 
 

 


الصرف الصحي

اليوم السابع

صحافة المواطن

الإسكندرية



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