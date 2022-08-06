شرطة التموين تضبط 1585 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1585) قضية تموينية متنوعة من بينهم (433) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت (87٫537 طن "دقيق أبيض – مكرونة - سكر – أرز - مسلى – منظفات - لحوم" – 144000 عبوة "شيكولاتة" - 16450 قطعة "مستلزمات طبية" – 281 عبوة سجائر ).

كما تمكنت قوات الامن من ضبط 710 قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 65 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 86 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –39 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 30 قضية توقف عن الإنتاج – 470 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (31,700 طن دقيق بلدى مدعم – 10660 رغيف بلدى مدعم- 50 بطاقة) و ضبط (18) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (13,62 طن "سكر حر – صوديوم غذائى") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج العصائر بمحافظة الجيزة وضبط (7 طن "سكر تموينى") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية تم التصرف فيها وبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على الدعم المقرر، بحوزة المدير المسئول عن فرع إحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة قنا وضبط (5 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بحوزة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (صاحب مخزن وثلاجة لحفظ المواد الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة وضبط (1,53 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة وضبط (1,5 طن "كبدة مجمدة") بدون مستندات، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (1 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية وضبط (15 طن "ملح طعام – مخللات") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة الشرقية وضبط (8 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط (47) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (21325) عبوة "سجائر – معسل – فحم" مختلفة الأنواع.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (8,850 طن أقماح محلية).

كما تم ضبط (7) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (33٫750) طن أقماح محلية، وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق فقد أسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت (208 قطعة "26 قطعة صوتية – 79 قطعة ضوئية – 103ملصق").