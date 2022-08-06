اليوم السابع
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سوناك: بريطانيا قد تدرس الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

السبت، 06 أغسطس 2022 08:00 ص
سوناك: بريطانيا قد تدرس الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية ريشى سوناك
وكالات

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أعلن المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية ريشى سوناك، أن بريطانيا قد تدرس الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية قرارها بشأن صفقة ترحيل المهاجرين مع رواندا.

وقال سوناك، خلال الفعاليات في إطار حملته الانتخابية، الجمعة: "من المحتمل أن نضطر لذلك، ولا يمكن استبعاد اي خيارات".

وأكد سوناك أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع رواندا بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي على أن السلطات البريطانية ستقوم بترحيل هؤلاء المهاجرين إلى رواندا لمنحهم اللجوء، لكن الخطة أثارت انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وعرقل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول رحلة كان من المقرر ترحيل المهاجرين من خلالها في يونيو الماضى.


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