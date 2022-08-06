زى النهارده.. الجنايات تقضي بالحبس سنة لـ10 متهمين فى "أحداث عنف المعادى"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 4 سنوات، يوم 6 أغسطس 2018، قضت دائرة الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، على 10 متهمين فى أحداث شغب المعادى، بالحبس سنة فى أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المعادى".

كان تشكيل الدائرة وقتها برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون هم عبد الخالق محمود، صابر كمال طوسن، أحمد سيد محمد، عمر هشام أنور، وحسام عماد عبد الرازق، محمود حمدي نور عساف، محمد احمد عبد الرازق، صهيب أشرف طلعت، أشرف طلعت عبد الله، محمد ربيع عبد القادر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.

وخلال نظر الجلسات استمعت المحكمة لتلاوة أمر الإحالة، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، ثم استمعت المحكمة لطلبات الدفاع والتى استجابت لهم المحكمة، وعقب ذلك استمعت لمرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين، وفى نهاية الجلسات قبل حجز الدعوى للحكم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع والذى دفع ببراءة المتهمين وانتفاء التهم الموجهة إليهم قبل ان تحجز المحكمة الدعوى للحكم بتلك الجلسة.