زغاريد بمنزل الرابعة على الجمهورية.. شهد بنت الشرقية: كان نفسي والدى يكون عايش

الشرقية- فتحية الديب

زغاريد وفرحة عارمة بمنزل الطالبة" شهد مجدى فهمى" الحاصلة على المركز الرابع بالشهادة الثانوية بمجموع 399 علمى علوم، بنت مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وقالت الطالبة " شهد" أنها لا تصدق نفسها من الفرحة وأن صديقة والدتها هى من اتصلت بيها وأخبرتها بالتفوق، وأنها تتمنى لو كان والدها عايش ويشاركها تلك الأجواء، وتتمنى الالتحاق بكلية الطب مثل شقيقها الأكبر.

بدموع ممزوجة بالفرحة قالت " منال عبد الحميد "اخصائى صحافة بمدرسة اولاد الثانوية، والدة " شهد" أن زوجها كان يعمل طبيب وتوفى منذ 10 سنوات وترك لها 4 أبناء أكبرهم " عبد الحميد" طالب بالفرقة الخامسة بكلية طب الزقازيق، و"مريم" بكلية الصيدلة و" شهد" و"سولاف" اولى ثانوي، وأنها فخورة بتفوق نجلتها ووضع اسمها ضمن أوائل الجمهورية.

وأعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا