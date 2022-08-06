وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "إجمالي 126 من حرائق الغابات كانت نشطة في روسيا مع بداية اليوم في منتصف الليل، وأشعلت النيران فى 143 ألفًا و545 هكتارًا من الأراضي، ويجرى حاليًا إطفائها"، مشيرة إلى أن أضرار حرائق الغابات، مع بداية يوم الجمعة، كانت تبلغ 126 ألفًا و400 هكتار".



ولفتت الهيئة الروسية إلى أن أكبر الحرائق النشطة متواجدة في منطقة ساخا بأكثر من 58 ألف هكتار من الأراضي المُشتعلة، ثم منطقة خانتي-مانسيسك ذاتية الحكم بنحو 54 ألفًا و800 هكتار من الأراضي المشتعلة، ثم منطقة ماجادان بنحو 15 ألف هكتار.



وذكرت الهيئة أن أعمال الإطفاء النشطة يشارك فيها 4224 عاملًا في خدمات الإطفاء، و377 مركبة إطفاء و21 طائرة إطفاء، فيما تراقب 74 مروحية أخرى الأوضاع للإبلاغ عن آخر تطورات الحرائق، مضيفة أنه تم إطفاء 55 حريقًا للغابات في أكثر من 2300 هكتار من الأراضي خلال الساعات الـ24 الماضية.