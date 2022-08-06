رابع الجمهورية بالمنيا: عرفت النتيجة من مؤتمر الوزير ولم أحدد وجهتى فى التنسيق

قال مارك ناجح ملاك بانوب، الطالب الحاصل على مجموع 404 درجة بامتحانات الثانوية العامة 2022 شعبة رياضة، استمعت الي مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم، مع أسرتي ولم أكن اتوقع أن الوزير يعلن اسمي بين أسماء العشر الأوائل، ولم أكن أصدق ذلك وعندما نطق الوزير باسمي حضنت والدي.
وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع لم أكن اتوقع أن أكون من بين العشر الأوائل بالثانوية العامة، ولم احدد بعد وجهتي في التنسيق.
وقال والده، سعاتي لم توصف ابدا، لوجود ابني بين العشر الأوائل في مستوى الجمهورية، ومارك من الشباب الذين يتمتعون بالحياة لدرجة أن تعبيره عن فرحته لحظة سمعاع اسمه بين العشر الأوائل على مستوى الجمهورية كان هادى جدا، تعب ابني ماكنش على الفاضي، على حد تعبيره.
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.
- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
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