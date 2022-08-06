رابع الجمهورية بالمنيا: عرفت النتيجة من مؤتمر الوزير ولم أحدد وجهتى فى التنسيق

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع لم أكن اتوقع أن أكون من بين العشر الأوائل بالثانوية العامة، ولم احدد بعد وجهتي في التنسيق.

وقال والده، سعاتي لم توصف ابدا، لوجود ابني بين العشر الأوائل في مستوى الجمهورية، ومارك من الشباب الذين يتمتعون بالحياة لدرجة أن تعبيره عن فرحته لحظة سمعاع اسمه بين العشر الأوائل على مستوى الجمهورية كان هادى جدا، تعب ابني ماكنش على الفاضي، على حد تعبيره.