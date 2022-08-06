اليوم السابع
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رئيس هيئة النيابة الإدارية ينعى رئيس قضايا الدولة الأسبق

السبت، 06 أغسطس 2022 10:53 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية ينعى رئيس قضايا الدولة الأسبق المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق
كتب محمد إبراهيم

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تقدم المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجموع السيدات والسادة المستشارين الأعضاء، بخالص العزاء في وفاة المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، الذي فاضت روحه إلى بارئها منذ قليل بمسقط رأسه بمحافظة أسوان.

وأكد المستشار عزت أبو زيد، أن الفقيد كان قامة شامخة وعالما جليلا من شيوخ القضاء المصري، ممن أفنوا حياتهم لتحقيق العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون.

 


وفاه رئيس قضايا الدوله

وفاه المستشار حسين عبده خليل

اخبار مصريه

النيابه الاداريه



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