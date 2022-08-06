رئيس جامعة الأقصر يناقش مع أعضاء مجلس النواب سبل التغلب على تحديات الجامعة

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، بعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وهم بهجت الصن، وأحمد إدريس، أماني الشعولي، زينب السلايمي، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، فيما قدم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وناقش الجانبان، سبل التغلب على التحديات التي تواجه جامعة الأقصر، ويأتي على رأسها نقص الموارد البشرية والكوادر الإدارية بجميع إدارات الجامعة، وتوفير الدعم المالي للعمالة المؤقتة، من جانبهم، رحب أعضاء مجلس النواب بالتعاون مع جامعة الأقصر والتي تمثل منارة تعليمية ثقافية، يتوجب على الجميع خدمتها ورفعة شأنها، والذي يصب بدوره في مصلحة أبناء المحافظة.

كما بحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون المشترك لإنشاء كليات جديدة مثل الزراعة والتمريض والتجارة، وكذا استكمال إجراءات كليات العلوم والتربية والهندسة والصادر بشأنهم موافقات سابقة، وكذلك تقديم الدعم لكلية الطب للقيام بواجبها نحو محافظة الأقصر تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وسرعة الانتهاء من الإنشاءات الجامعية الجديدة مثل المستشفى الجامعي، ومساحة ال100فدان، وتوفير الدعم المالي اللازم.

وكان قد تابع الدكتور حمدي محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، سير امتحانات الدبلومة التربوية بمقر كلية الحاسبات والمعلومات، يرافقه والدكتور حسن التهامي مدير المقر التربوي، التابع لكلية التربية بالغردقة، والدكتور حسني عباس الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، وتفقد حسين لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها وتذليل أية عقبات تطرأ، مشددًا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطة الجامعة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع ضرورة ترك مسافات مناسبة بين الممتحنين، وتوفير كافة سبل الراحة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.