دبلوماسي روسي: محادثات الملف النووي الإيراني جدية.. والنتائج ليست سهلة

أ ش أ

قال مبعوث روسيا في محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني ميخائيل أوليانوف "إن أجواء الجولة الجديدة للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني تتسم بالجدية".

ورأى أوليانوف - في تصريح عقب انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أن الوصول إلى نتائج نهائية قد لا يكون سهلا، مشيرا إلى أن الجولة الحالية تركز على القضايا الفنية ومسألة رفع العقوبات.

ومن ناحية أخرى، قال نائب مدير دائرة عدم الانتشار بوزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنيفيتسكي "تنحصر المشكلة في أنه في إطار التحالف (أوكوس) من المفترض إنشاء بنية تحتية عسكرية للدول النووية في أراضي دولة غير نووية.. ويوجد احتمال أنه سيتم هناك فيما بعد نشر أسلحة نووية، وحتى دون نقلها الرسمي إلى تحت سيطرة السلطات الأسترالية".

وأضاف: "بلدان العالم تطرح أسئلة عديدة أمام تحالف (أوكوس)، وسيتعين على المشاركين فيه الإجابة عليها".

وكانت أستراليا قد وقعت في سبتمبر 2021 اتفاقية مع بريطانيا والولايات المتحدة حول إنشاء تحالف "أوكوس" الأمني والدفاعي، وأعلنت انسحابها من الاتفاقية حول بناء الغواصات مع شركة "Naval Group" الفرنسية بقيمة 56 مليار يورو، والتي كانت تقضي ببناء 12 غواصة ضاربة من طراز "Barracuda".