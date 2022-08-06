خبراء الصحة يحذرون من تفشي جدرى القرود بأمريكا لتحتل رقم 8 على مستوى العالم

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن الإحصاءات تظهر أن لديها ثامن أعلى عدد حالات إصابة، حيث أعلنت الولايات المتحدة حالة طوارئ صحية عامة، فقد اكتشفت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بـ جدرى القرود في العالم عند 7102 إصابة حتى الآن، لتعتبر الأسوأ في العالم.

وقالت الصحيفة، إنه لم تعلن أي من الدول الكبرى حالة الطوارئ بسبب تفشي المرض باستثناء الولايات المتحدة، حيث تشير الأرقام إلى رد فعل غير عادي من السلطات الأمريكية، التي كانت بطيئة في الاستجابة منذ البداية.

وأوضحت الصحيفة، لقد أصبحت الولايات المتحدة يوم الخميس أول دولة تعلن حالة طوارئ صحية عامة بسبب فيروس جدري القرود، والشيء الوحيد هو: تفشي المرض في أمريكا أصغر بأربع مرات من أكبر انتشار في إسبانيا، مع إحصاءات تظهر أن لديها ثامن أعلى عدد من الحالات.

اكتشفت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات جدري القرود خارج أي بلد، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة 7102 يوم الخميس، أكثر من الثلث أعلى من 4577 حالة تم اكتشافها في ثاني أعلى دولة، وهى إسبانيا، ولكن عندما يتم اعتبار هذا العدد حسب عدد السكان - وهو مقياس أكثر دقة لأنه يأخذ في الاعتبار عدد الأشخاص الأكبر بكثير في أمريكا - تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة، مع 21 حالة لكل مليون شخص.

وهذا يعادل شخصًا واحدًا من بين كل 47 ألف شخص مصاب بعدوى مؤكدة حتى الآن، على العكس من ذلك، في إسبانيا، الرقم 96 لكل مليون أو واحد من كل 10000، وهو أيضًا أعلى من كل ولاية أمريكية.

قالت الدكتورة جيسيكا جاستمان، خبيرة الأمراض المعدية في كلية كولومبيا ميلمان للصحة العامة في مدينة نيويورك، إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت وراء الدول الأخرى، فإن عدد الإصابات المكتشفة وطبيعة المرض - مع المرضى الذين يعانون من آفات مؤلمة - يعني أنه كان من الصحيح إعلان حالة الطوارئ، لا يزال يتم اكتشاف مئات الحالات يوميًا في الولايات المتحدة بينما في دول أوروبية أخرى - مثل المملكة المتحدة - يتباطأ تفشي المرض الآن.

وأكدت، لقد أعلنت أمريكا حالة الطوارئ، بعد أسبوعين من إعلان منظمة الصحة العالمية أيضًا حالة طوارئ دولية بسبب تفشي المرض، مضيفة، إنه من المحتمل أن تحذو الدول الأخرى حذوها، لكنها قالت إنه من المحتمل أيضًا أنها لم تنتقل إلى هذا المستوى من التأهب بسبب الاختلافات في كيفية عملها.

وحذر الخبراء من أنه سيكون "أسوأ فشل للصحة العامة في العصر الحديث" إذا أصبح جدري القرود راسخًا في الولايات المتحدة لأنه "كان من الممكن منعه"، على عكس كورونا، كانت الاختبارات الدقيقة واللقاحات الفعالة متاحة بالفعل - ولكن كان هناك صراعا من أجل توزيعها.

تم حساب أرقام معدلات الإصابة بجدري القرود لكل مليون شخص من قبل الدولة بواسطة OurWorldinData، وهى منصة يديرها خبراء في جامعة أكسفورد المرموقة في المملكة المتحدة، استخدم موقع "ديلى ميل" بيانات السكان من مكتب الإحصاء الأمريكي لحساب معدلات الإصابة لكل مليون حسب الولاية.

على المستوى الأرضي، يُظهر أن إسبانيا لديها حاليًا أكبر انتشار لجدري القرود في العالم لكل فرد مع 96 حالة لكل مليون شخص "واحد من كل 10000"، وتحتل البرتغال ثاني أعلى معدل عند 69 لكل مليون، تليها هولندا بـ 54 لكل مليون والمملكة المتحدة بـ 39 لكل مليون، وألمانيا (34) وفرنسا (33) وكندا (23) لديها أيضًا حصيلة أعلى من الولايات المتحدة.

كانت إسبانيا واحدة من أوائل الدول التي اكتشفت جدري القرود لدى الرجال الذين حضروا مهرجانات برايد في مايو، وهناك تقارير غير مؤكدة عن انتشار الفيروس في البلاد في وقت مبكر من فبراير.

لم تطلق كل من إسبانيا والبرتغال بعد حملة تلقيح جماعية لجميع الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس، على الرغم من أن هذا قد يكون لأن كلا البلدين يكافحان للحصول على جرعات كافية من لقاح جينيوسJynneos للوقاية من جدرى القرود.

ولكن في أوروبا، توجد الآن دلائل على أن بعض حالات تفشي جدري القرود ربما بدأت في تنتهى مع سيطرة السلطات الصحية على تفشي المرض.

في المملكة المتحدة، تقول السلطات الصحية هناك إن الحالات بدأت الآن في الاستقرار، وسجلوا 299 إصابة جديدة خلال الأيام السبعة الماضية، مع 261 إصابة تم اكتشافها في الأسبوع السابق.

ومع ذلك، فإن هذا ليس هو الحال في الولايات المتحدة، حيث يسجل الآن حوالي 439 حالة في اليوم في المتوسط ​​مقارنة بـ 224 فقط قبل أسبوعين.

وقالت الصحيفة، إنه لم تكن هناك بيانات واضحة متاحة حول معدلات الاختبار، ولكن إذا كانت البلدان الأخرى تختبر كميات أقل، فإن هذا يشير إلى أن تفشي المرض قد يفوق الولايات المتحدة بشكل أكبر، يمكن لأمريكا حاليًا إجراء حوالي 10000 اختبار يوميًا لجدري القرود، ولكن يتم استخدام حوالي عُشر هذه الاختبارات فقط.

وأشارت الصحيفة، إلى إنه تم تصنيف جدري القرود في المملكة المتحدة على أنه تفشي من المستوى الثاني فقط، وهو ينتقل بين مجموعة سكانية فرعية محددة، موضحة، إنه كان لدى نيويورك أعلى معدل عند 88 حالة لكل مليون، تليها جورجيا (50) وإلينوي (45) وفلوريدا (26)، بالمقارنة مع نظرائهم الأوروبيين، أعلنت كل من نيويورك وكاليفورنيا (التي تحتل المرتبة العاشرة من الولايات الأمريكية) وإلينوي عن حالات طوارئ بسبب تفشي الفيروس وبدأت في طرح اللقاحات للرجال المثليين وثنائيي الجنس.

في مؤتمر صحفي يوم الخميس، اعترفت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، أن المسؤولين لا يزالون غير متأكدين إلى أي مدى تمثل الحالات التي اكتشفوها انتشارًا جديدًا أو حالات تاريخية تم التقاطها الآن فقط بفضل تكثيف الاختبارات، لكن الحالات ارتفعت عدة مئات كل يوم خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع اكتشاف الفيروس الآن في كل ولاية باستثناء مونتانا ووايومنج - وكلاهما ريفيان، وحذر المسؤولون الأسبوع الماضي من أن الحصيلة قد تستمر في الارتفاع لأسابيع.

يعد جدري القرود مرضًا خطيرًا يتسبب في ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في المراحل المبكرة قبل أن يصاب المرضى بطفح جلدي ينتشر في جميع أنحاء الجسم تقريبًا. إنه ليس مثل كورونا، حيث ينتشر عن طريق اللمس الجسدي وحده.

تم تحديد كل الحالات تقريبًا في الرجال مع تحديد الغالبية العظمى منهم على أنهم مثليين أو ثنائيي الجنس حتى الآن في أمريكا، لكن هناك مخاوف من انتشاره إلى مجموعات أخرى أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

تم رصد ما لا يقل عن 5 حالات بين الأطفال حتى الآن - حالتان في كاليفورنيا واثنتان في إنديانا وواحدة تسافر عبر واشنطن العاصمة - من المحتمل أن يكونوا قد أصيبوا بالفيروس من جهات اتصال منزلية وحالة واحدة في امرأة حامل، كلا المجموعتين أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

أعلن وزير الصحة والموارد البشرية، الدكتور كزافييه بيسيرا، عن حالة الطوارئ قائلاً:" في ضوء كل هذه التطورات والظروف المتغيرة على أرض الواقع، أود أن أعلن اليوم أنني سأعلن للجمهور الطوارئ الصحية على جدرى القرود.

"نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في معالجة هذا الفيروس ونحث كل أمريكي على أخذ جدري القرود على محمل الجد وتحمل المسؤولية لمساعدتنا في معالجة هذا الفيروس."

سيوفر الإعلان المزيد من الموارد المتاحة للولايات، ويسمح بنشر المسؤولين الفيدراليين على مستوى البلاد وتعزيز جمع البيانات حول الحالات، ودخول المستشفيات والاختبارات، تعرض المسؤولون الفيدراليون لانتقادات بسبب تأخر الاستجابة للفيروس حتى الآن، مما يسمح له بالانتشار المحتمل دون قيود لأسابيع قبل توسيع نطاق الوصول إلى الاختبارات وطرح اللقاحات على السكان، في الوقت الحالي، يمكن للبلد إجراء ما يصل إلى 80000 اختبار جدري القرود كل أسبوع.