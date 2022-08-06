حى الدقى يزيل سويقه شارع السودان ويرفع الإشغالات بكوبرى المشاة.. صور

نفذ حى الدقى حملة مكبرة تحت اشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى لتنفيذ قرار إزالة سويقة الدقى بشارع السودان منطقه ناهية، تحت غطاء أمنى بحضور اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وحكمدار الجيزة ونائب مدير الأمن لقطاع الشمال والحماية المدنية وقوات الأمن ومباحث وقسم شرطه الدقى.

وتم إزالة جميع التعديات ورفع الإشغالات من كوبرى عبور المشاة، بناء على توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما شن حى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، حملة مكبرة استجابة لشكاوى المواطنين من قيام 2 ملهى ليلى بشارع الثورة بإشغال الطريق العام وإزعاج السكان بمكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة.

وضبطت الحملة التعدى على المساحات الجانبية للعقار والمخصصة للمنفعة العامة وفقا للاشتراطات البنائية، وعليه تم إيقاف النشاط المخالف لهم ورفع كافة الإشغالات لإعادة المساحات الجانبية للمنفعة العامة لسكان العقار.

وفى السياق، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها، مما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن.