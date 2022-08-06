اليوم السابع
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حملة لإزالة التعديات والإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

السبت، 06 أغسطس 2022 11:14 ص
حملة لإزالة التعديات والإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة حملة مرافق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصل رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بالمحافظة.

وخلال الحملة تم تحرير وإزالة 113 مخالفة تعدي وإشغال طريق خاصة بمحلات تجارية، وباعة متجولين، وكافيهات، بالإضافة إلى إزالة إعلانات غير مرخصة، وحواجز واستاندات حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

 

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

 

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

 

3- اغتصاب جزء منها.

 

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

 

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

 

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها

 


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