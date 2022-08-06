حملات يومية بمراكز ومدن الشرقية لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة

كتب: إيمان مهنى

أمرالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضارى لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت الأستاذة هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع 138 إعلان مخالف وبدون ترخيص بواقع عدد 11 إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد12إعلان بمركز ومدينة الحسينية وعدد (١٤) إعلان بمركز ومدينة فاقوس وعدد (١٢) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد8إعلانات بمركز ومدينة ههيا وعدد (١٠) إعلانات بمركز ومدينة كفرصقر وعدد (٧) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد11 إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد (٥) إعلانات بمركز ومدينة مشتول السوق وعدد (٨) إعلانات بمركز ومدينة أبوكبيروعدد 8 إعلانات بمركز ومدينة بلبيس وعدد 10 إعلانات بمدينة القنايات وعدد (١١) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق وعدد 11 إعلان بحى أول الزقازيق ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

وأكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها.