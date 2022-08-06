حبس شقيقين 4 أيام لاتهامهما بقتل زوجة أحدهما ونجلتها بمدينة رأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أمرت نيابة رأس غارب شمال البحر الأحمر بحبس شقيقين 4 أيام لاتهامهما بقتل زوجة أحدهما ونجلتها لخلافات أسرية مع والدتهم.

وكانت توصلت مباحث رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر لحل لغز العثور على جثتين بمنطقة غرب بكر بالقرب من مدينة رأس غارب، حيث توصلت أن الجثة لسيدة ووالدتها، والمتهمين فى قتلهما زوج الاولى وشقيقه لخلافات اثرية بينهم.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء محى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلى، مدير مباحث المديرية يفيد العثور على جثتين بمنطقة غرب بكر الصحراوية بطريق الزعفرانة غارب، على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد حوام رئيس مدينة رأس غارب لكشف لغز العثور على جثتين.

وتمكن فريق البحث برئاسة المقدم أحمد حوام رئيس مباحث غارب من كشف ملابسات العثور على جثتين "ملفوفتين بملاءتين" بإحدى المناطق الجبلية بطريق " الزعفرانة / رأس غارب" إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر.

وتبين من التحريات إلى تحديد هوية المجنى عليهما وتبين أنهما (ربة منزل ونجلتها- مقيمتان بدائرة القسم).

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الأولى وشقيقه- مقيمان بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليها الثانية بسلاح أبيض وقام الآخر بكتم أنفاس المجنى عليها الأولى حتى فارقتا الحياة، وقاما بالتخلص من جثتيهما بمكان العثور وذلك لوجود خلافات بين المجنى عليهما ووالدة المتهمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.