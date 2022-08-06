اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء وصواعق وترامادول.. صور

السبت، 06 أغسطس 2022 11:12 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء وصواعق وترامادول.. صور جمارك مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة وائل محمد إمبابى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية وكبسولات الترامادول المخدرة، بحوزة راكب قادم من جنوب إفريقيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة 

 

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة طائرة خطوط طيران القطرية رقم 1303 اشتبه أحمد أحمد جمال رشدى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من جنوب إفريقيا ترانزيت الدوحة والذى بدا عليه الارتباك.

 

وبالعرض على صبرى حسانين محمد مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الخضراء قام بتكليف محمود محمد طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 20 شريط بكل شريط 10 كبسولات بإجمالى 200 كبسولة ترامادول المخدر و3 خناجر و7 مطاوى و2 صاعق كهربائى بين طيات الملابس داخل حقائبه.

 

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 104 لسنة 2022 والعرض على النيابة المختصة.

 

 

 
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الصواعق الكهربائية

الإجراءات الجمركية



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