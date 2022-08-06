تنسيق الكليات 2022... قائمة كليات ومعاهد تقبل شعبة علمى رياضة

كتب ــ محمد صبحى

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، بدأ الطلاب يتساءلون عن الكليات التى تقبل الشعبة الهندسية علمى " رياضة"، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة، للكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الشعبة الهندسية الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء ورياضة بحتة ورياضة تطبيقية، على مستوى جامعات الجمهورية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها فى تنسيق العام الماضى.

. وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة ، منذ قليل، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيسبوك

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%