اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تموين الإسكندرية: التحفظ على 5 أطنان سمن نباتى بعلامات تجارية غير مسجلة

السبت، 06 أغسطس 2022 09:29 م
تموين الإسكندرية: التحفظ على 5 أطنان سمن نباتى بعلامات تجارية غير مسجلة مخالفات تموينيه - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع. 
قامت إدارة تموين برج العرب اليوم برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بشن حملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط مصنع تعبئة سمن نباتي ببرج العرب يقوم باستخدام علامات تجارية غير مسجلة وتم ضبط والتحفظ على 500 صفيحة سمن زنة الواحدة 10 كجم بإجمالي كمية قدرها خمسة أطنان. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.
 
 

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