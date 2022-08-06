تعرف على نصيب المحافظات فى أوائل الثانوية العامة.. الجيزة والغربية بالمركز الأول

فريق المحافظات

تباينت أعداد الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بالشهادة الثانوية العامة والتى أعتمدها وزير التربية والتعليم اليوم، ليكون هناك العديد من المحافظات التى تمكنت من الحصول على مراكز متقدمة .

وجاءت فى المركز الأول محافظة الجيزة، بالحصول أربعة مراكز وهى " لبنه أحمد فؤاد محمد محسن السادس مكرر الشعبة الادبية 380 درجة، مهند محمد شعبان محمود الرابع مكرر الشعبة الادبية 382 درجة، مريم حسن عبدالمنعم عويس الثانى علمى رياضة 406 درجة، ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد الرابع مكرر علمى رياضة 404 درجة، وتساوت معها محافظة الغربية بأربعة مراكز أيضا ضمت كلا من " أحمد سامى محمود السيد القبلى الثالث علمى رياضة 405 درجة، محمد عاطف عبدالموجود الشيمى الثالث مكرر علمى رياضة 405 درجة،عمر السيد محمود عبدالقادر داود الثانى مكرر علمى علوم 401 درجة،أميرة خالد صلاح عمر الثالث مكرر علمى علوم 400 درجة .

وجاءت فى المركز الثانى محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والقاهرة والاسكندرية بالحصول على ثلاثة مراكز لكل محافظة حيث ضمت كلا من " ساندى معاذ مقبول محمد عبداللطيف الثانية الشعبة الادبية بمجموع 384 القاهرة، أحمد سمير عبدالعزيز السيد مصطفى السادس الشعبة الادبية 380 القاهرة، مروان أحمد سمير محمد على الشامى الرابع مكرر علمى رياضة 404 القاهرة، أمنية إبراهيم السيد محمد عيد الثالثة الشعبة الادبية 383 الدقهلية، سوسن رالى سراج الدين محمد الرابعة مكرر الشعبة الادبية 382 الدقهلية، محمد أيمن نصر متولى السيد البرقى الثالث مكرر علمى علوم 400 الدقهلية، عائشة حسن طه حسن عبدالصادق الرابعة الشعبة الادبية383 الاسكندرية، أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام السادس مكرر الشعبة الادبية 380 الاسكندرية، أسامة محمد سعد فتحى محارم 663.78 الاسكندرية، ملك عبدالفتاح محمود الشبشيرى الاول علمى علوم 402 المنوفية، محمود مجدى السيد جعفر الرابع مكرر علمى رياضة 404 المنوفية، عمر مختار جابر صقر 650.60 المنوفية، محمد أشرف كمال خليل عبدالله الثانى مكرر علمى علوم 401 الشرقية، عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد الأول شعبة علمى رياضة 407 الشرقية، شهد مجدى فهمى محمد على الرابع مكرر علمى علوم 399 الشرقية .

وجاءت فى المركز الثالث محافظات سوهاج والقليوبية والبحيرة بنصيب أثنين من الأوائل لكل محافظة وضموا كلا من " بسملة محروس رشاد أحمد الخامسة الشعبة الادبية 381 سوهاج، كيرلس خالد برتلة شنودة الرابع مكرر علمى علوم 399 سوهاج، مريم محمد أحمد إسماعيل على السادس مكرر الشعبة الادبية 380 القليوبية، يوسف محمود السيد أبو سريع نور الرابع مكرر علمى علوم القليوبية، محمود نعمان عبدالمجيد الفيل الرابع مكرر علمى رياضة 404 البحيرة ، خالد محمد عوض عبدالرؤوف الرابع مكرر علمى علوم 399 البحيرة.

فيما تساوت 7 محافظات برصيد طالب من بين أوائل الجمهورية ضموا كلا من " زينب أكرم حسن حميدة الأولى على الشعبة الأدبية بمجموع 387 الفيوم، اسلام فتحى فتحى إبراهيم الثانى علمى علوم 401 دمياط، أحمد هشام بدوى على الرابع علمى علوم 399 كفر الشيخ ، إسلام إبراهيم عبدالرؤوف محمد الهادى الرابع مكرر علمى علوم 399 الاسماعيلية، كيرلس نسيم عازر خليل الرابع مكرر علمى علوم 399 قنا، لؤى أحمد فوزى عبدالحافظ الرابع مكرر علمى علوم 399 اسيوط، مارك ناجح ملاك الرابع علمى رياضة 404 المنيا .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.