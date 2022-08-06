اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 04:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على منتجات الأوكازيون الصيفى 2022 وموعد بدء التخفيضات

السبت، 06 أغسطس 2022 04:00 ص
تعرف على منتجات الأوكازيون الصيفى 2022 وموعد بدء التخفيضات أوكازيون - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم 8 أغسطس الجاري العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 والذي يستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها  للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ومن المتوقع أن يشارك من 3500 إلى 4000 محلا.
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفي، كما أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل ‏يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجارى.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

التموين

الاوكازيون الصيفى 2022

تخفيضات الاوكازيون الصيفى

الاوكازيون الصيفى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التموين تستعد لانطلاق الأوكازيون الصيفى 2022 يوم 8 أغسطس

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:04 ص

التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2022 من 8 أغسطس لمدة شهر

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:52 م

عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2021 تحت ميكروسكوب الأجهزة الرقابية بوزارة التموين.. "حماية المستهلك" يحذر المحلات المشاركة من التلاعب.. ورصد عروض "أون لاين" و2 مليون جنيه غرامة على التخفيضات الوهمية

السبت، 11 سبتمبر 2021 08:00 ص

استمرار عمل الأوكازيون الصيفى 2021 والتخفيضات تصل 70%

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة